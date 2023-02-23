В результате обстрела белгородского села Борисовки ВСУ погибла женщина 23 февраля 2023

22 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 февраля, в Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть погибшая – женщина 1951 года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было, - написал губернатор.

Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня атаке со стороны Украины подверглись два белгородских села – Новая Таволжанка и Вознесеновка.

Напомним, что 19 и 20 февраля после обстрелов ВСУ погибли двое жителей Новой Таволжанки - 12-летняя девочка и мужчина.

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