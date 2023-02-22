Стало известно о третьей пострадавшей в результате обстрела Шебекино Белгородской области

Количество пострадавших от обстрела Шебекино 22 февраля возросло до трех человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Количество пострадавших от обстрела Шебекино 22 февраля возросло до трех человек. Стало известно, что женщина получила ранения. Она также находится в центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Третий пострадавший в Шебекино. Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается, - написал глава региона в своем телеграм-канале и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 22 февраля под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате происшествия пострадал мужчина. С множественными осколочными ранениями его доставили в ЦРБ. Медики оценивают состояние как крайне тяжелое. Позже в больницу доставили еще одного местного жителя с контузией.