Количество пострадавших при обстреле Шебекино Белгородской области увеличилось до двух

Стало известно о еще одном пострадавшем в результате обстрела Шебекино. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В результате обстрела Шебекино со стороны Украины 22 февраля есть еще один пострадавший. Мужчину с контузией доставили в центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

- В ЦРБ доставлен еще один пострадавший - мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести, - написал глава Белгородской области.

На данный момент пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре, куда прилетел один из снарядов ВСУ. Спасатели проливают и охлаждают конструкции.

Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома. Рабочие приступили к восстановительным работам.

Напомним, под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области 22 февраля. В результате происшествия пострадал мужчина. С множественными осколочными ранениями его доставили в ЦРБ. Медики оценивают состояние как крайне тяжелое.

Снаряды попали в один из торговых центров города. В результате обстрела здание загорелось. Все оперативные службы находятся на месте ЧП.

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