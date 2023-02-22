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Политика22 февраля 2023 10:22

В результате обстрела белгородского Шебекино пострадал мужчина

В крайне тяжелом состоянии он доставлен в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области 22 февраля. В результате происшествия пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в Центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Обстрел Шебекино. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается, - написал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что снаряды попали в один из торговых центров города. В результате обстрела здание загорелось. Сейчас все оперативные службы находятся на месте ЧП. Спасатели приступили к ликвидации пожара.

Ранее также сообщалось, что несколько снарядов ВСУ прилетели в частный сектор Шебекино. Повреждены три дома - выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Спецоперация на УкраинеПроисшествия: ЧП