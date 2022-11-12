В Белгородской области семьям с детьми-инвалидами вручили ключи от нового жилья

Шесть семей из Волоконовского района стали обладателями собственного жилья. Фото: скриншот видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья 6 семьям из Волоконовского района. Это специальная жилплощадь с условиями для детей-инвалидов.

- Впервые из областного бюджета были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами. Программа рождалась достаточно тяжело. Был большой запрос на улучшение жилищных условий от семей с особенными детками, и я рад, что нам постепенно удается эту проблему решать. Так, в этом году на приобретение 62-х домов и квартир в 16 муниципальных образованиях региона потрачено свыше 350 млн рублей, - написал глава региона в соцсети.

Как отметил губернатор, дома отвечают жилищным нормам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от заболевания ребенка. Так, многодетной семье Дежапаридзе, в которой подрастают 8 детей, приобрели дом общей площадью более 180 кв. метров в поселке Пятницкое. А для семьи Елены Сергеевны Латыниной нашли жилье с расширенными дверными проемами, чтобы можно было свободно перемещаться по дому на инвалидной коляске.

Губернатор лично побывал в гостях у многодетной семьи Циорба. Им достался дом с собственной баней, сараем и огородиком. Глава региона добавил, что теперь им можно смело брать социальный контракт для развития личного подсобного хозяйства.

- От всей души поздравляю новоселов! Искренне рад за каждую семью. Надеюсь, что это решение позволит создать немножко другие условия для жизни, будет светлее, теплее и просторнее и детки будут чаще улыбаться, - поделился Вячеслав Гладков.