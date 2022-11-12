Ветеран из Белгородской области отметил 104-й день рождения

Григорий Воронежский на фронте заведовал аптекой, а затем возглавил военный госпиталь. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети поделился удивительным событием – накануне ветеран Великой Отечественной войны из Волоконовки отметил 104 день рождения. Белгородский долгожитель Григорий Федорович Воронежский проживает в Волоконовке. Губернатор лично приехал поздравить именинника со знаменательной датой.

Глава региона рассказал, что по словам Григория Федоровича, в Волоконовке он недавно, всего-то лет 40, а сам родом из села Ольшанка Чернянского района. Ветеран с теплотой и любовью рассказывает он о своем селе, о том, как и где работал.

Война застала его в 23-летнем возрасте. До этого времени он успел окончить фармацевтический факультет. На фронте заведовал аптекой, затем возглавил военный госпиталь. Там же Григорий Федорович встретил свою будущую жену - медсестру Ольгу. Сегодня у ветерана Великой Отечественной войны большая семья: двое детей, 6 внуков и 7 правнуков.

- Все соседи, когда узнали, что я приехал к Григорию Фёдоровичу, передавали слова огромной благодарности и пожелания здоровья и бодрости духа. От себя добавлю, что ветераны для нас остаются примером неиссякаемого трудолюбия! Низкий им поклон и слова безмерной благодарности за все! – написал Вячеслав Гладков.