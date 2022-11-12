Под минометный обстрел попали несколько сел в Белгородской области

Под минометный обстрел попали несколько сел в Шебекинском городском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В субботу, 12 ноября, под минометный обстрел попали несколько сел в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации главы региона, никто не пострадал.

- Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается, - написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.