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Экономика11 ноября 2022 8:35

Статистика: кому чаще звонили мошенники в этом году

Эксперты проанализировали портрет россиян, которые становились «жертвами» финансовых мошенников в 2022 году
Источник:kp.ru
По данным ВТБ, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет.

По данным ВТБ, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет.

Об этом рассказал старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме «Финополис-2022».

По данным исследования, в этом году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялись: 51% против 49% соответственно (доля мужчин, которым звонят мошенники, сократилась на 4 п.п.).

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет – на них приходится более 70% всех пострадавших. Средний возраст среди мужчин составляет 42 года, у женщин – 45 лет. Меньше всего воздействию мошенников подвержены люди старше 55 лет (21%) и в возрасте до 29 лет (13%).

Большинство «жертв» проживают в Центральном (свыше 40%), Приволжском (13%) и Сибирском Федеральных округах (12%). Меньше всего уловкам мошенников верят клиенты на Северном Кавказе – таких случаев там всего около 1%.

- В этом году средний возраст клиентов, оказавшихся под воздействием мошенников, увеличился с 31 до 43 лет. В основном это россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны и именно поэтому становятся наиболее привлекательной целью для злоумышленников. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается. Сценарии «разводов» постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. В этом году появились роботозированные звонки через мессенджеры якобы от банков, обещания создать «безопасный» счет или выплатить средства за опросы. Очень популярно хищение через социальную инженерию и фишинг. К сожалению, многие клиенты самостоятельно поддерживают такие разговоры, хотя лучший совет в таких ситуациях – немедленно вешать трубку, – отметил Никита Чугунов.

Чтобы уберечь свои средства, пользователям следует соблюдать несколько правил: не передавать третьим лицам персональные данные, включая информацию из документов, а также банковские данные, в том числе цифры на банковских картах, логин и пароль от доступа в личный кабинет онлайн-банка. Никому не сообщать коды, которые приходят в СМС. Не поддерживать беседу с незнакомыми людьми – подключить определитель номера в мобильном приложении банка для фильтрации входящих звонков. При необходимости всю достоверную информацию можно оперативно получить через официальные каналы банка. И еще важно помнить, что банковские сотрудники никогда не звонят клиентам с использованием мессенджеров.

БИЗНЕС-ПРЕСС