В столице тестируют оплату проезда в метро по QR-коду с использованием подписки СБП

Проект оплаты проезда по QR-коду с использованием подписки СБП тестируется Московским метрополитеном и ВТБ.

После завершения тестирования сервис будет внедрен на турникетах метро. Он обеспечит быстрый проход пассажиров через турникеты без необходимости покупать билеты. Это позволит пассажирам расширить возможности оплаты проезда с помощью смартфонов.

Чтобы платить в метро таким образом, необходимо будет оформить «Подписку СБП» в мобильном приложении «Метро Москвы», выбрать приоритетный банк и завершить оформление подписки в его приложении. Во время оплаты проезда пассажиру достаточно открыть приложение «Метро Москвы» в своем смартфоне, получить в нем QR-код и поднести его к считывателю на турникете. Оформление подписки – бесплатное и бессрочное, стоимость проезда при такой оплате – 51 рубль.

- В рамках соглашения, подписанного Мэром Москвы Сергеем Собяниным с руководителем Национальной системы платежных карт Владимиром Комлевым, мы развиваем Систему быстрых платежей в городском транспорте. Сейчас оплата проезда с помощью СБП на турникетах метро проходит финальное тестирование. После запуска пассажиры снова смогут платить за проезд смартфоном, – сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

- Помимо банковской карты и Face Pay, проезд в метро теперь можно будет оплачивать с помощью QR-кода. В целом мы считаем дальнейшую разработку методов оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода перспективным направлением, – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.