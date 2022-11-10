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Общество10 ноября 2022 6:50

Операторы связи могут подать заявления на доступ к ресурсам объектов УЦН

Интерактивная карта поможет найти нужный объект
Источник:kp.ru

«Ростелеком» значительно расширил функционал специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

«Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает “Ростелеком”. Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам компании на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН», — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.

Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.

БИЗНЕС-ПРЕСС