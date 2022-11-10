Бизнес-процессы: интерес к цифровизации и удаленной работе в текущем году резко вырос

Индекс цифровизации бизнеса за последний год вырос до 52 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов.

Несмотря на внешние вызовы последних лет, малый бизнес продолжает уделять внимание цифровизации. Таковы результаты исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI – Business Digitalization Index), проведенного банком «Открытие». Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

Среди российских компаний растет показатель использования цифровых технологий для обеспечения бизнес-процессов. Несмотря на отсутствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, продолжается переход бизнеса в онлайн, с использованием отечественных IT-решений.

В текущем году предприниматели менее активно использовали цифровые инструменты для рекламы и продвижения. В два раза упала доля тех, кто делает спецпроекты с блогерами, наблюдается и снижение использования социальных сетей. Зато растет потребность в инструментах информационной безопасности для бизнеса: по сравнению с осенью 2021 года наблюдается рост интереса к использованию антивирусных программ для юридических лиц (40%), специализированных программ для защиты бизнеса (22%).

Продолжилось и распространение гибридного формата работы, когда часть сотрудников выводится «на удаленку», а часть остается в офисе. 64% малого бизнеса отметили, что используют полностью или частично-удаленный формат.