Знаковые моменты форума FINOPOLIS 2022

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Форум посвящен вопросам инновационных финансовых технологий. На его площадках ведущие эксперты и лидеры финтех-индустрии, банковского и ИТ-сообщества и представители власти обсуждают ключевые вопросы применения цифровых технологий, импортозамещения, развития цифровизации и многое другое.

В рамках деловой программы форума традиционно подписывается множество соглашений. Например, накануне банк «Открытие» и компания «ПИКС Роботикс» подписали документ, предусматривающий совместную разработку платформы для роботизации банковских процессов. Свои подписи в нем поставили старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка Оксана Апейкина и гендиректор российского разработчика программного обеспечения Сергей Ложкин.

- Речь о платформе управления и оптимизации бизнес-процессов, запланированной к релизу в конце 2024 года, - сообщила Оксана Апейкина, попутно рассказав, что на данный момент в работе банке участвует более 300 роботов.