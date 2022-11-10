Экспертное мнение: рынок рублевых сбережений в 2022 году превысит 30 триллионов рублей

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Доля онлайн-вкладов продолжит расти: сегодня клиенты открывают в дистанционных каналах 83% депозитов и накопительных счетов - об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис – 2022».

Постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 триллионов рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8-10%.

Одновременно снижается объем валютных сбережений населения: к концу года доля иностранной валюты в рыночном портфеле привлеченных средств физлиц составит порядка 10% – вдвое меньше, чем в начале года. При этом растет спрос на вклады в китайской валюте.

- Цикл снижения ключевой ставки ЦБ завершен, и банки уже провели раунд повышения доходности по депозитам, а также запускают сезонные спецпредложения. В результате интерес к классическим рублевым сбережениям демонстрирует рост, что обеспечивает положительную динамику портфеля в национальной валюте, – заявил Анатолий Печатников.