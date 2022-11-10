Эксперты фиксируют трехкратный рост числа мошеннических атак

По данным ВТБ, число атак финансовых мошенников на клиентов банка с начала года превысило 6,8 миллиона – в три раза больше, чем за весь прошлый год.

Однако во второй половине года активность мошенников стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

В октябре зафиксировано новое снижение активности телефонных мошенников в отношении розничных клиентов. По данным банка, число таких случаев составило более 520 тысяч, что на 20% меньше, чем в сентябре. Тренд на сокращение числа телефонных звонков злоумышленников продолжается с июля.

При этом фиксируется кратный рост активности интернет-мошенников – число обращений о такой схеме увеличилось в 2,5 раза по сравнению с сентябрем. Усилилась их активность и в социальных сетях. С начала года банк выявил и заблокировал 24 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или сайтах, «мимикрирующих» под бренд банка. Это втрое больше, чем в 2021 году.

Эксперты считают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном, схема применяется при оформлении мошеннического кредита.

- Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 г. мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 г. Всего за январь-декабрь мы прогнозируем не менее 8-8,5 млн таких случаев. Над проблемой финансового мошенничества банкам и всему профильному сообществу еще надо много работать. Со своей стороны, мы максимально сфокусированы на минимизации числа «мошеннических кредитов», а также совместно с сотовыми операторами – на продолжении сокращения звонков злоумышленников в адрес клиентов, – отметил Анатолий Печатников.