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Общество9 ноября 2022 13:30

ГОСТ VPN: у операторов связи появилась дополнительная возможность построения и эксплуатации защищенных сетей

Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства
Сервис обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи

Сервис обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи

«Ростелеком» предлагает операторам связи сервис «ГОСТ VPN» для шифрования каналов. Он обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).

Сервис позволяет пополнить продуктовую линейку самих операторов связи. Теперь они могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей собственным заказчикам, например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.

- Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

БИЗНЕС-ПРЕСС