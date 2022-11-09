Вячеслав Гладков поздравил белгородку с днем рождения в подмосковном ПВР

Именинница Надежда Петровна с 3 внуками и невесткой она приехала в Московскую область из Таврово. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области в рамках своей поездки в столицу навестил жителей региона, которые временно выехали в Московскую область. Вячеслав Гладков отметил, что как и в Подольске, в Лосино-Петровском белгородцев встретили по-домашнему. За что он еще раз поблагодарил губернатора Андрею Воробьева и всех сотрудников его большой и дружной команды.

Гладков пообщался со всем, кто сейчас находится в ПВР. Больше всего белгородцев интересует, когда можно будет вернуться домой. Губернатор заверил, что окончательное решение будет принято исходя из оперативной обстановки в регионе.

- Честно ответил на все поступавшие вопросы. Среди них и осуществление выплат по соцконтракту, и договоренности с работодателями, и помощь в реабилитации. В одной семье маме необходимо через неделю выходить на работу и нужно вернуться в Белгород, поэтому ее заменит папа, решим вопрос с его размещением в ПВР, чтобы он смог присматривать за 3 детьми, - написал глава региона в соцсети.

Среди находящихся сейчас в Подмосковье была и именинница.

- Поздравили Надежду Петровну Кленовскую с днем рождения. Нашей имениннице сегодня 72 года. Вместе с 3 внуками и невесткой она приехала в Московскую область из Таврово. Думаю, что все белгородцы сегодня точно присоединятся к поздравлениям и пожеланиям Надежде Петровне крепкого здоровья, заботы родных и внимания близких и много счастливых лет жизни! – пожелал губернатор.

Глава Белгородской области также проверил условия размещения белгородцев. В пункте временного размещения пятиразовое, организованы детский сад и школа.

- Проговорили с сотрудниками ПВР по культурным мероприятиям - руководство муниципалитета, помимо мероприятий в самом центре, вывозит наших жителей и на экскурсии, ближайшая - по храмам. Белгородцы очень хотят попасть к Матроне Московской, помолиться за родную землю, - отметил Вячеслав Гладков.