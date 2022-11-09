Полицейский из Белгородской области удостоен медали «За заслуги в службе в особых условиях»

Владимир Колокольцев вручил сотрудникам ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях» и поздравил с наступающим профессиональным праздником. Фото: пресс-служба МВД России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сегодня в Главном клиническом госпитале МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил сотрудников, которые проходят лечение после ранений, полученных в Херсонской области во время служебной командировки.

Среди них подполковник полиции Денис Сорочинский из Белгородской области. Правоохранитель выполнял в командировке задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, раскрытию тяжких преступлений, задержанию подозреваемых в их совершении. Во время очередного дежурства полицейский получил множественные осколочные ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Медицинский персонал ведомственного госпиталя оказывает пациентам квалифицированную помощь. Полицейские с нетерпением ждут момента, когда лечение закончится и они вернутся в строй.

Владимир Колокольцев вручил сотрудникам ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях» и поздравил с наступающим профессиональным праздником.

- В той обстановке, в которой вы находились, вы проявляли мужество, героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Не спасовали, не дрогнули, а продолжали нести свою службу, даже получив ранения. Я уверен, что вы вернетесь в строй и вместе со своими товарищами, коллегами продолжите нести службу. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С наступающим праздником! И родственникам от меня большой привет передавайте, – сказал генерал полиции РФ.

Награжденные поблагодарили Министра за высокую оценку их действий в особых условиях.