Оформление документов по большинству банковских продуктов и сервисов доступно в цифровом виде

По статистике ВТБ, более 80% клиентов его розничного бизнеса ежедневно подписывают порядка 50 тысяч документов в безбумажном формате.

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022». Клиенты оформили безбумажным способом более 20 миллионов договоров, что позволило сохранить более 70 га леса.

Чаще всего оформляют с помощью цифрового подписания в офисах кредиты наличными, их доля составляет более 93%, на втором месте кредитные карты - 90%, дебетовые карты - 86%. Лидерами по использованию цифровой подписи стали Тюмень, Тамбов и Смоленск - свыше 90% клиентов банка пользуются данной технологией.

Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также системой хранения информации. Кроме того, можно в любой момент получить доступ к любому документу, скачать, распечатать или переслать его.

- Абсолютное большинство наших клиентов активно пользуются таким способом подписания документов в офисной сети. За этими технологиями – будущее, это быстрее, удобнее и столь же надежно. Кроме того, это значительно экономит время самих сотрудников, – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.