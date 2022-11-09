Фонд «Милосердие» поддерживает социальную активность пенсионеров Белгородчины

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В Старом Осколе Белгородской области при участии благотворительного фонда «Милосердие» стартовал новый проект по поддержке и социализации людей пожилого возраста. Его участники благодаря гранту программы «Стальное дерево» теперь смогут систематически заниматься физической культурой и осваивать навыки скалолазания.

Автором проекта стал Александр Казаков – профессиональный инструктор по туризму. Он убежден, что в его родном городе крайне мало пожилых людей вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом. В то же время почти пятая часть населения региона – пенсионеры. По мнению Александра, помочь исправить ситуацию смогут новые спортивные активности для людей «серебряного» возраста, в том числе занятия по скалолазанию.

Идею поддержало жюри конкурса «Стальное дерево». На средства гранта закупили необходимое снаряжение для занятий на скалодромном комплексе и для выездных мероприятий. Затем сформировали команду инструкторов для обучения участников проекта теоретическим и практическим навыкам скалолазания. Всего в рамках проекта запланировано провести более 20 занятий на скалодроме и не менее 5 выездных занятий на настоящих скалах.

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«Одна из главных проблем, с которой сталкивается человек после выхода на пенсию, это потеря социальной среды, стимулирующей к активной деятельности, – прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Наш проект доказал, что для увлеченных спортом возраст – не помеха. Регулярные занятия таким непростым занятием, как скалолазание, способствуют активному долголетию людей «серебряного» возраста».

Сейчас тренировки проводятся в безопасной и комфортной обстановке. Пенсионеры Старого Оскола проявили большой интерес к новому виду спорта. Перед самостоятельным «восхождением» они под присмотром инструкторов осваивают правила и технические приемы подъемов и спусков со скал. Кому-то подъем по почти девятиметровой вертикальной стене давался не просто, кто-то смог освоиться достаточно быстро.

Презентацией проекта стали открытые городские соревнования по скалолазанию для возрастных спортсменов. Их организовала Федерация спортивного туризма "Штурм". В состязаниях участвовало более двадцати человек, лучшие из которых наградили памятными грамотами и медалями.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».