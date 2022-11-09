Игорь Артамонов побывал в Центре волонтерской помощи в Лебедяни

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Лебедянь пообщался с родственниками мобилизованных граждан. На встречу пришли матери и жены лебедянцев, отправленных на Донбасс. Они сообщили, что с ними со всеми уже связывались и представители администрации, и органов соцзащиты, чтобы выяснить, требуется ли какая-либо помощь. Содействие местные органы власти оказывают по любому вопросу: и с пересмотром условий кредита, и с установкой дверей и окон, и приобретением корма для домашней скотины. Глава Лебедянского района Роман Ченцов заверил, что все просьбы берутся на карандаш, и по ним сразу же начинается работа.

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Единственное, что больше всего волнует женщин – что их мужчины редко выходят на связь. Правда, когда удается созвониться, говорят, что у них всё хорошо: есть и экипировка, и условия нормальные. «Отсутствие связи и информации всегда беспокоит мам и жён. Но, к сожалению, военная обстановка не предусматривает использование обычной мобильной связи, поскольку может способствовать в вычислении местонахождения. Сейчас должна быть налажена полевая почта, так что в ближайшее время родные получат координаты, куда можно писать письма», – сообщил Игорь Артамонов.

Также губернатор побывал в Центре волонтерский помощи «Своих не бросаем», расположенном в здании районной администрации. Штаб организовали для помощи тем, кто отправляется на фронт, в самом начале частичной мобилизации. Дело взяли в свои руки представители местного предпринимательского сообщества: владельцы магазинов, турагентства, ателье, предприятий, занимающихся грузоперевозками, и так далее. После сборов и отправки лебедянцев, они продолжили помогать землякам во время пребывания тех в учебных центрах, а сейчас держат связь с фронтом. Активисты работают 24/7, узнают, что нужно землякам, формируют и отправляют грузы к местам службы. Это и теплые вещи, и продукты, и средства гигиены, и предметы боевой экипировки, и генераторы и многое другое. В сборе средств принимают участие и крупный бизнес, и обычные граждане. С начала работы штаба было собрано более 2,5 млн рублей. Игорь Артамонов поблагодарил волонтеров штаба за это доброе дело и обещал содействовать, если появятся какие-то сложности или вопросы.

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В этот же день губернатор принял участие в патриотической акции, посвященной Дню российского военного миротворца, «ZаМир. ZаПравду. ZаПобеду», которая собрала на площади Ленина сотни горожан. «Сегодня мы должны быть вместе, едины, как никогда. Лебедянцы пошли защищать наш мир, нашу Родину с гордо поднятой головой. Их смелость и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой», – такими словами Игорь Артамонов приветствовал митингующих.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.