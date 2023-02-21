Большинство россиян предпочитает летний отпуск

Зимой большинство россиян предпочитает отдыхать дома или на даче.

Только 19% опрошенных одинаково нравится отдыхать летом и зимой. И лишь 3% любят зимний отпуск больше летнего. 78% делают выбор в пользу летнего отдыха - на Северном Кавказе этот показатель доходит до 85%. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

79% россиян не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 26% возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель. А вот больше всего желающих отдохнуть от работы именно в эти месяцы нашлось в Москве и Московской области, а также на Урале.

- Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников, - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха. – Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на «летние» полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год.

Среди видов зимнего отдыха россияне выделяют отдых дома или на даче (52%), турпоездку в другой регион России (31%), вояж заграницу в теплые края (29%), катание на горных лыжах или сноуборде (18%), а также на беговых лыжах (14%).

Из тех, кто нынешней зимой отдыхал, 21% потратил на это менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч, 12% - от 50 до 100 тысяч, и 5% - свыше 100 тысяч рублей.