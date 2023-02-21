Названы имена победителей хакатона «Молодежный бит»

Из 136 команд к защитам финальных проектов дошла 101 команда

19 февраля 2023 года в Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского хакатона «Молодежный бит». Из 136 команд к защитам проектов дошла 101 команда. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодежи, удобную визуализацию результатов молодежной политики в регионах, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодежному туризму.

Лучшими в кейсе «Онбординг» признана команда ВВС. Ребята предложили сервис с элементами геймификации для новых сотрудников и отдела кадров. С его помощью новичок может легко находить всю нужную для работы информацию, связываться с коллегами и работать с любого устройства.

Второе и третье места были отданы командам «Потрясающий костыль» и Flywell.

Победителями кейса «Дашборд» стала команда из Пермского края Data Wizards. В качестве решения они предложили использовать web-технологии. Уникальность решения — навигация в виде карты, где оперативно и наглядно представлена информация о состоянии реализации молодежной политики в разных регионах в виде графиков и диаграмм сразу по нескольким срезам.

Второе и третье место достались командам «Крутые Бобры» и Cringeneers.

Первое место с кейсом «Молодежный туризм» заняли ребята из Татарстана и Москвы — команда «Дружба». Команда представила экосистему, включающую полноценное приложение и интегрированные в соцсети «компаньоны». Основное приложение позволяет просматривать актуальные события, следить за доступными поездками и бронировать удобные общежития. «Компаньоны» же ведут подсчет достижений и привлекают новых пользователей за счет геймификации и интеграции с VK.

Серебро и бронзу забрали команда из Санкт-Петербурга cafe_babe и команда из Республики Бурятия «Каэр Морхен».

Лучшее решение в кейсе «Цифровой помощник» предложила команда из Санкт-Петербурга «Лягушата». Ребята создали уникальную программу, адаптированную под индивидуальные особенности пользователя. Модуль легко внедряется в систему и масштабируется благодаря микросервисной архитектуре. Решение позволяет снизить количество обращений в техподдержку. Кроме того, чтобы отслеживать происходящие изменения, предусмотрены уведомления не только на самой платформе, но и в Telegram. Это позволяет пользователю быть в курсе событий, находясь вне системы.

На втором и третьем месте оказались команда «поБЕДА» и команда PLEXeT.

Победители разделили между собой призовой фонд в размере 1 млн рублей, который был сформирован генеральными партнерами хакатона — компанией «Ростелеком» и университетом «Синергия». Призеры проекта также получили возможность отправиться в туристическую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов отметил, что «Молодежный бит» — это преодоление себя и настоящая проверка сплоченности.

Стоит отметить, что заявки на участие в хакатоне подали около двух тысяч человек со всей страны, что показывает заинтересованность молодежи в разработке ИТ-решений. Квалифицированные молодые ИТ-специалисты являются той частью общества, которая формирует технологический суверенитет России. Хакатон «Молодежный бит» также стал и площадкой для выявления талантливых ребят потенциальными работодателями — партнерами проекта.