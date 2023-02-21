Белгородские металлурги осваивают новое оборудование

В настоящий момент земснаряд успешно прошёл пуско-наладочные испытания и приступил к работе в акватории цеха хвостового хозяйства.

Новый земснаряд, введенный в эксплуатацию на Лебединском горно-обогатительном комбинате, произведен Цимлянским судомеханическим заводом.

- Он имеет сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает высокую мобильность и скорость сборки земснаряда, – поясняет Эдуард Гуленков, директор по производству Лебединского ГОКа, входящего в состав компании «Металлоинвест». – За управление оборудованием и безопасностью выполнения работ отвечает современная электронная система управления. Всего на балансе цеха хвостового хозяйства три подобных плавучих средства.

Машина предназначена для разработки отходов производства обогатительной фабрики (хвостов мокрой магнитной сепарации) и их транспортировки в отсеки хвостохранилища. Производительность оборудования – около 1 миллиона м3 гидросмеси в год. Максимальная глубина подводной выработки грунта составляет 12 метров.

Земснаряд оснащен видеокамерами, что позволяет машинисту (багермейстеру) оперативно реагировать на нештатные ситуации. А дополнительную безопасность обеспечивают системы пожаротушения и осушения трюмов корпуса.