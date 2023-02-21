Белгородские врачи спасли мужчину, получившего ранение ножом в сердце

Скорая помощь приехала в максимально сжатые сроки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За весь 2022-й год из-за ранения сердца в Валуйскую райбольницу обратились два пациента. 1 января ссора женщин привела в поножовщине, и одну из них спасти не удалось. А вот бытовой конфликт 5 ноября благодаря слаженным действиям врачей скорой помощи и хирургической бригады обернулся чудесным спасением.

В одном из частных домов райцентра во время алкогольных посиделок между сожителями произошла ссора. Слово за слово, и обиженная женщина схватила с кухонного стола нож и что есть силы, пырнула им в грудь возлюбленному. Хорошо, что подозреваемая молниеносно среагировала и вызвала скорую помощь.

Ранение было, но кто виноват, до сих пор неясно. Фото: Алексей СЕРГУНИН

- Промедление в одну – две минуты могло стоить жизни пациента, - призналась в интервью «КП» заведующая хирургическим отделением Валуйской райбольницы Надежда Бондаренко. – Но скорая помощь приехала в максимально сжатые сроки, коллеги нам отзвонились, и пока пациента везли в больницу, мы подготовились к хирургическому вмешательству.

По словам врача, сама операция по спасению пациента при ранении сердца не является чем-то экстраординарным.

- Все члены медицинской бригады знают, как нужно реагировать. Нас этому учили. Другое дело – время. А его, увы, в подобных ситуациях чаще всего не хватает.

Поэтому получившему 1,5-сантиметровое ранение ноябрьским вечером мужчине повезло вдвойне, хотя подобная формулировка в случае, если тебе ножом попадают в сердце, звучит немного странно.

К счастью, дом, где разыгралась кровавая драма, находился недалеко от больницы. И после КТ пациента быстро доставили в операционную, где за дело взялись хладнокровные профессионалы. Само хирургическое вмешательство продолжалось порядка двух часов. Много это или мало?

- Это обычная продолжительность для такого рода операций, - говорит Надежда Бондаренко. – Честно сказать, все в тот раз прошло крайне гладко. По инструкции, как и следовало. По сути, сложность операции была идентична обычному аппендициту.

Организм мужчины также не подвел. После того, как бригада врачей во главе с Надеждой Бондаренко сделала свое дело, пациент достаточно быстро пришел в себя, и начал идти на поправку.

- Процесс восстановления после операции на сердце чем-то схож с реакцией на перенесенный инфаркт-миокарда.

И уже на десятые сутки житель Валуек получил выписку на руки и покинул больницу. Ушел своими ногами в полном здравии. И теперь экс-пациент может с полным правом отмечать 5 ноября второй свой день рождения.

Впрочем, в этой истории рано ставить точку. Дело в том, что как стало известно «КП» из собственных источников, кто именно виноват в ножевом ранении сердца, официально до сих пор не выяснено. Дама от показаний отказалась, мужчина же уверяет, что она не виновата. Других свидетелей случившихся нет. В любом случае, ранение сердца было и это не вызывает сомнений у следователей. Вопрос лишь в одном – оборонялась ли женщина или наоборот нападала? Все решит суд.