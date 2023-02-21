Вячеслав Гладков встретился в ПВР с жителями белгородского приграничья

Губернатор подчеркнул, что территории с введенным режимом ЧС продолжат развивать, после нормализации оперативной обстановки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с жителями Журавлевки, Нехотеевки, Красного Хутора, Наумовки, Новой Наумовки и Второй Наумовки. Больше 1000 человек из сел Белгородского района, где введен режим ЧС, сейчас проживают в ПВР, у родни или на съемных квартирах. Аренду жилья частично компенсирую власти из областного бюджета.

На сегодняшний день в общей сложности в Белгородской области въезд закрыт в 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС. С этих территорий отселено более 3700 жителей. Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству страны проработать порядок оказания помощи белгородцам, потерявшим свое жилье. Для переселения людей в новые дома и квартиры выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Вячеслав Гладков на встрече отдельно подчеркнул, что площадь нового жилья будет соответствовать площади утерянных жилых помещений.

- Изначально обсуждалось, что жильё будут выдавать по нормативам, исходя из количества членов семьи. То жильё, которое есть у вас и то, которое выдавалось бы по нормативу не всегда справедливо соотносилось. Большинство людей потеряли бы часть жилой площади. Теперь принято решение, что площадь новых жилых помещений будет полностью соответствовать площади старых. Подчеркну, что площадь жилого помещения будет считаться на момент его разрушения или на дату введения режима ЧС, — сказал губернатор.

Напомним, что несколько семей из Журавлевки совместно с главой региона уже осмотрели новые квартиры в Дубовом и Разумном, предлагаемые для вселения. При возможности жителям будут предоставляться варианты выбора того жилья, которое им наиболее подходит. Ситуация каждой семьи будет рассматриваться индивидуально.

Как и прежде, одна из самых волнующих тем — дальнейшая судьба населенных пунктов с введенным режимом ЧС. Губернатор подчеркнул, что территории продолжат развивать, после нормализации оперативной обстановки – их никто не бросит.

- Ваши родные села никто не бросил. У нас есть планы по восстановлению социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений. В отдельных селах мы планируем построить тематические музеи, посвященные текущим событиям. Но прямо сейчас для нас главный приоритет — ваша безопасность и благополучие, — отметил губернатор Белгородской области.