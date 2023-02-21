Игорь Артамонов обсудил с послом Уганды Мозесом Кизиге Каваалууко перспективы сотрудничества в сфере туризма и образования

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Уганда в РФ Мозесом Кизиге Каваалууко. Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Представляя Липецкую область, губернатор отметил, что в прошлом году регион увеличил товарооборот со странами Африки. «Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства», – прокомментировал губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный посол Уганды подтвердил заинтересованность в таком сотрудничестве. В частности, он сообщил, что республике необходимы удобрения, растительные масла и сахар, которые производятся в Липецкой области.

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«Уганда – сельскохозяйственная страна. Сейчас мы на пути к механизации этой сферы. В связи с этим нам очень интересно сотрудничество с Липецкой областью, так как здесь высокотехнологичный агропромышленный комплекс, производится сельхозтехника. Мы бы хотели приобретать эту продукцию у региона», – сказал Мозес Кизиге Каваалууко.

В свою очередь Уганда готова поставлять в Липецкую область кофе, который считается одним из лучших в мире. Рассматривается возможность импорта из африканской страны орехов и специй. Кроме того, у обеих сторон есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования и туризма.

В ходе визита в Липецкую область делегация Уганды посетит завод по производству кофе в особой экономической зоне «Липецк» и завод «Шанс Энтерпрайз», расположенный на елецкой площадке экономзоны и выпускающий средства защиты растений.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.