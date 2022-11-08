Важные эпизоды Международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

Сфера безуглеродной энергии – предмет договоренностей представителей промышленной отрасти страны.

В рамках выставки компании «Металлоинвест» и «ТГК-1» подписали соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в области производства и приобретения «зеленой» энергии.

Стороны намерены заключать сделки купли-продажи «зеленой» электроэнергии через механизм прямых договоров на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Это позволит предприятиям горно-металлургического холдинга снизить углеродный след производимой продукции.

Координация работ и выработка решений по направлениям сотрудничества будет осуществляться в рамках совместной рабочей группы.

- Металлоинвест всегда шел в авангарде декарбонизации горно-металлургической отрасли, – заявил первый заместитель генерального директора – директор по производству Компании Алексей Кушнарёв. – В 2021 году общий объем прямых и косвенных выбросов CO2 мы сократили на 19%. В текущих условиях мы сохраняем приверженность нашей Климатической стратегии, направленной на дальнейшее сокращение углеродного следа продукции. Подписанное соглашение позволит увеличить долю низкоуглеродной электроэнергии – гидроэлектростанций, АЭС и ВИЭ – в потреблении наших комбинатов до 60%.

- Подписание соглашения подтверждает долгосрочные планы нашего сотрудничества в сфере безуглеродной энергии. Электроэнергия из возобновляемых источников, производимая на наших гидроэлектростанциях, позволяет компаниям следовать долгосрочной стратегии устойчивого развития, снижать углеродный след и сокращать косвенные энергетические выбросы при производстве продукции», – подчеркнул заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.