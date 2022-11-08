Статистика: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября

Спрос на кредиты вырос по объему на 25% по сравнению с первой половиной месяца и на 5% – со второй половиной сентября.

Наибольшая активность населения во второй половине месяца фиксировалась в автосегменте. С 17 октября в банке на приобретение транспортных средств почти в 2 раза превысило результат начала месяца. Объем сделок в этот период составил 3,3 миллиарда рублей, а всего за октябрь показатель сентября превышен на 3%.

В сегменте ипотечного кредитования объем продаж во второй половине месяца увеличился почти на треть. По статистике банка с 17 октября совершено порядка 9,3 тысячи сделок почти на 42 миллиарда рублей. Всего за месяц - около 17 тысяч кредитов на 74 миллиарда. Спрос концентрировался, в первую очередь, в сегменте вторичного жилья, доля которого по итогам октября достигла 70% – такого показателя не фиксировалось последние несколько лет.

Спрос на потребительские кредиты в конце октября также показал рост. По сравнению с первыми неделями месяца количество выдач в банке выросло на 12%, а их объем – на 17%. Объем по итогам октября достиг 69 миллиарда рублей, а за десять месяцев - 895 тысяч кредитов на 531 миллиарда.

- Начало октября характеризовалось «охлаждением» на рынке розничного кредитования – многие клиенты поставили на «паузу» свои сделки. Ситуация стала меняться во второй половине месяца. Во-первых, стабилизировалось общее положение на рынке, заемщики стали возвращаться к ранее запланированным покупкам. Во-вторых, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменений и позволил банкам избежать повышения ставок по кредитам. В связи с этим продажи второй половины октября значительно компенсировали замедление рынка в предыдущий период, и мы надеемся на продолжение этого тренда уже в ноябре. Первые дни месяца демонстрируют повышенную активность заемщиков, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.