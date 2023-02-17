Белгородские металлурги – в числе лауреатов Всероссийского конкурса

Работники предприятий компании «Металлоинвест» вошли в число лауреатов конкурса.

Жюри конкурса, в состав которого вошли видные российские ученые, конструкторы и руководители ведущих отечественных предприятий, определяло победителей по двум версиям: «Профессиональные инженеры» – для участников со стажем работы на инженерных должностях более 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» – для специалистов в возрасте до 30 лет.

Все победители будут внесены в Реестр профессиональных инженеров России, также им будет присвоено звание «Профессиональный инженер России».

В этом году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 51 региона страны.

Дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» награждён главный специалист управления охраны труда и промышленной безопасности Лебединского ГОКа Алексей Жбанов.

В числе награжденных - главный обогатитель Лебединского ГОКа Елена Мезенцева.

Победителями первого тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стали ведущий инженер-электроник лаборатории ремонта средств измерений ОЭМК Александр Панков и работники Лебединского ГОКа: главный обогатитель Елена Мезенцева, главный маркшейдер геолого-маркшейдерского управления Павел Шамраев, главный горняк Виталий Мельников, ведущий специалист управления экологического контроля и охраны окружающей среды Наталья Цыганкова, главный инженер обогатительной фабрики Евгений Герасименко.

Ведущий специалист технического управления ЛГОКа Евгений Вальчук награжден дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Евгений Герасименко делится эмоциями: победить в таком конкурсе – почетно и престижно.

Напомним, конкурс «Инженер года» проводится при поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России, а также органов власти в большинстве регионов страны и при активном участии научно-технических объединений.

Проект направлен на формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде и популяризацию достижений лучших специалистов страны, а также развитие научно-технического сотрудничества.

Организаторами конкурса традиционно выступают Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-технического прогресса.