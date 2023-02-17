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Политика17 февраля 2023 13:24

Белгородский город Шебекино обстреляли со стороны Украины: один человек ранен

Женщина находится в тяжелом состоянии
Алексей СЕРГУНИН
В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия.

В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 февраля, под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший - женщина в тяжелом состоянии.

- Бригада скорой медицинской помощи находится на месте, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории.

Сегодня ранее атаке подверглось село Новая Таволжанка. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. К счастью, пострадавших не оказалось.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 16 февраля, в результате обстрела села Вознесеновки пострадал мужчина.

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