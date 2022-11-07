Эксперты прогнозируют рост цен на цветные металлы

Потребление металлов будет расти, а цены – зависеть от применяемых в промышленности технологий

Оценку ситуации дает Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

- Цены на медь, цинк, алюминий и никель находятся под серьезным давлением из-за замедления экономической активности на фоне энергокризиса и ужесточения монетарной политики крупнейших ЦБ мира. С начала года котировки меди снизились на 23%, алюминия – на 21%, цинка – на 25%. Мы не ожидаем, что цены на указанные металлы в краткосрочной перспективе будут сильно снижаться, а в среднесрочной – с большой долей вероятности – вернутся к росту на фоне прогнозов их дефицита уже после 2024-2026 годов.

Потребление меди и других цветных металлов, вероятно, продолжит расти по мере преодоления энергетического кризиса, а также увеличения интенсивности потребления металлов в продукции. Например, рост продаж обеспечит дополнительный спрос на медь. Спрос будет увеличиваться и на рынке никеля, увеличение доли небольших панелей на крышах домов и офисов может привести к росту спроса на нержавеющую сталь (никель) или легкие алюминиевые конструкции. А крупные конструкции морских ветрогенераторов и солнечных панелей требуют дополнительной защиты от агрессивной среды и воды, что увеличивает спрос на оцинкованную сталь.

Современные тренды электрофикации и ВИЭ сыграют важную роль в росте спроса на промышленные металлы, однако также внесут и существенный вклад в волатильность цен. Учитывая, что внедрение данных трендов сопряжено с вариативностью применяемых технологий, необходимый объем потребления металлов будет пересматриваться.

Неопределенность, негативный опыт переизбытка предложения и падение инвестиционной привлекательности ключевых регионов сдерживают разработку новых проектов со стороны крупнейших горнодобывающих компаний, что будет лежать в основе будущего роста цен на промышленные металлы, - резюмирует эксперт.