ВСУ обстреляли белгородский Грайворон 7 ноября

1 ноября под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Ранение получил мужчина. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 7 ноября, под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным пострадавших нет.

- Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. И с тех пор многие жители приграничных районов временно покинули постоянное место жительства.

22 октября в результате обстрела со стороны Украины погибли двое жителей нашего региона.