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Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в ж

Подумать о будущих проектах и инициативах можно и нужно уже сейчас.

Вашему вниманию - пять шагов для получения гранта:

https://vk.com/miloserdie.lipetsk?w=wall-170484627_705

И актуальные вопросы о «Стальном дереве»:

https://vk.com/miloserdie.lipetsk?w=wall-170484627_700

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».