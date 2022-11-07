13 врачей из Украины получат работу в Белгородской области

По словам Андрея Иконникова, заявки харьковских врачей на допуск к трудоустройству находятся на рассмотрении. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- 13 врачей из Волчанска и Купянска Харьковской области смогут приступить к работе в Белгородской области до конца года, - заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в ходе сегодняшнего еженедельного совещания правительства. На данный момент их заявки на допуск к трудоустройству находятся на рассмотрении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков поручил через месяц подготовить отчет о количестве медработников, покинувших регион, а также разработать соответствующие меры по борьбе с утечкой кадров.

- К сожалению, отток сотрудников системы здравоохранения есть. Если мы не будем об этом говорить, то мы будем сами себя обманывать. Тех мер привлечения персонала, которые мы разработали в 2021 году, уже недостаточно. Нужно проговорить с главными врачами, как мы можем сохранить кадровый состав, - обратился к участникам совещания Вячеслав Владимирович.

Всего в 2022 году на работу на территории Белгородской области приняли 335 врачей вместо планируемых 382.

Главе региона также доложили о ходе реализации программы по обеспечению медиков жильём. 12 из 22 муниципальных образования региона ещё не выполнили план по выкупу необходимого жилья. До конца года с этой задачей должны справиться все районы Белгородской области.

- Главы муниципалитетов должны до 20 декабря выполнить свои обязательства. В ином случае, деньги останутся в областном бюджете, а в следующем году муниципалитет будет приобретать жильё за свой счёт, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что в Белгородской области в 2022 году планируется обеспечить жильём 102 медработника.