Игорь Маковский: в ДНР, Херсонской и Запорожской областях мы трудимся, чтобы оперативно решать реальные задачи энергоснабжения

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Игорь Маковский продолжил работу на энергообъектах в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Напомним, на данных территориях в рамках специального инфраструктурного проекта энергетики восстанавливают объекты критической инфраструктуры и обеспечивают электроснабжением местных жителей с весны прошлого года.

На территории лагеря Группировки быстрого развертывания «Россети Центр» глава энергокомпаний провел оперативный Штаб по вопросам прохождения отопительного сезона и заслушал доклад о выполнении запланированных работ в Левобережном районе Мариуполя.

Дав высокую оценку проделанной работе, Игорь Маковский поблагодарил энергетиков за самоотверженный труд и поздравил с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, подчеркнув: «Мы непрерывно работаем в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Это серьезная задача, возложенная на нас руководством. В ее решении мы ориентируемся на высокие стандарты, принятые в нашей компании. Участники специального инфраструктурного проекта находятся на особом счету в нашей компании. Это мужественные люди, настоящие профессионалы, которые заслуживают должного отношения».