Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ведущих туроператоров страны посетили расположенные в Белгородской области предприятия Металлоинвеста: Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова и Лебединский ГОК. Команда экспертов отметила, что предприятия готовы к массовому потоку гостей, высоко оценила потенциал развития промышленного туризма и вклад проекта в развитие экономики Белгородской области. - Лебединский карьер дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Такие масштабы удивляют и производят впечатление. А на Оскольском комбинате разработан маршрут, где во всех нюансах представлен уже процесс выплавки из стали, – считает разработчик методологии развития промышленного туризма АСИ Наталья Кисельникова. – Каждый из предложенных маршрутов уникален. Есть перспективы и есть по-настоящему креативные идеи, которые можно и нужно развивать. Уверена, ОЭМК и ЛГОК станут флагманами промтуризма. - Этот проект важен для возвращения престижа рабочим профессиям и привлечения молодых специалистов на предприятия региона, – отметил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. – Уверен, что промышленный туризм будет работать на общую привлекательность региона как для инвесторов, так и для развития малого и среднего бизнеса для города и Белгородской области. Напомним, в конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Металлоинвеста – Михайловском ГОК им. А.В. Варичева. Уникальной возможностью осмотреть карьер и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области уже воспользовалось около 3000 человек, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников и студентов профильных вузов. Экскурсионные туры на ОЭМК стартовали в начале февраля нынешнего года. С подробностями маршрутов экскурсий на Михайловский ГОК и ОЭМК можно ознакомиться на сайтах: www.hochunamgok.ru и www.hochunaoemk.ru. Этим летом будет дан старт и еще одному маршруту: первых гостей готовится принять Лебединский горно-обогатительный комбинат. К слову, прорабатывается вопрос и о создании маршрута выходного дня, который объединит в себе посещение двух белгородских комбинатов.