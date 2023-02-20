В России стартовал ИТ-хакатон «Молодежный бит»

Участие в хакатоне принимают молодые специалисты из областей ИТ, менеджмента, аналитики и дизайна.

Стартовал Всероссийский хакатон «Молодежный бит», организованный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Свыше 1,5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны подали заявки на участие. Больше всего ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Московской областей и Краснодарского края. Соревнование пройдет с 17 по 19 февраля, 136 команд по 3–5 человек в каждой займутся разработкой технологических кейсов. Четыре команды победителей разделят 1 млн рублей. Призовой фонд сформирован компанией «Ростелеком» и университетом «Синергия».

Соревнование посвящено развитию государственных цифровых сервисов в соответствии с актуальными запросами молодежи. «Наша ключевая цель — найти, развить и поддержать талантливых и перспективных специалистов по созданию цифровых продуктов и сервисов в сферах информационных технологий, дизайна, администрирования и управления цифровыми проектами. В прошлом году мы наблюдали отток специалистов ИТ-сектора, однако по данным Минцифры России около 80% уехавших продолжают работать именно на российские компании. Кроме того, сегодня наблюдается тренд на возвращение ИТ-специалистов. Это связано с беспрецедентными мерами поддержки, оказываемыми Правительством России. Мы, в свою очередь, решили совместить актуальные запросы молодежи и развитие государственных цифровых сервисов и провести всероссийский хакатон “Молодежный бит”», — прокомментировал советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров.

Участие в хакатоне принимают молодые специалисты из областей ИТ, менеджмента, аналитики и дизайна. Им предстоит решить один из четырех технологических кейсов и улучшить существующие ИТ-продукты Росмолодежи, а также поработать над принципиально новыми сервисами. Кроме того, в условиях повышенного спроса на ИТ-кадры, хакатон — место встречи кандидатов с потенциальными работодателями — партнерами проекта.

«Самую большую ценность на ИТ-рынке представляют сыгранные и заряженные команды, объединенные единой целью. Где, как не на “Молодежном бите” можно плотно повзаимодействовать с ними. Мы находим на хакатоне и неожиданные подходы к организации командного взаимодействия, и светлые идеи, закрывающие привычные потребности новым необычным способом, и, конечно, технических звезд. Генеральное партнерство для “Ростелекома”, в первую очередь, это вклад в ИТ-отрасль и те команды, которые уже сейчас создают цифровую экономику. ИТ-молодежь — это та часть рынка, которая прямо сейчас наполняет нашу страну новыми цифровыми сервисами и услугами и, мы верим и вкладываемся в многолетнее партнерство с такими талантами», — рассказал директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов.

Два технологических кейса посвящены расширению функционала платформы ФГАИС «Молодежь России». В частности, участники разработают прототип дашборда мониторинга эффективности реализации молодежной политики и онлайн-помощника для заполнения грантовых заявок. Третий кейс направлен на цифровизацию работы кадровой службы агентства, четвертый — подразумевает создание мобильного приложения для сайта студтуризм.рф.

«Сегодня в России вопрос развития отрасли информационных технологий остается одним из ключевых. Отечественным ИТ-компаниям предстоит сформировать крепкую базу ИТ-решений, заменить иностранный софт и занять освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши. Это невозможно сделать без квалифицированных кадров, поэтому их подготовку необходимо вести постоянно, всесторонне и с юного возраста. На профильных факультетах университета “Синергия” образовательные программы составлены на основе анализа современного рынка. Обучение выстроено так, чтобы уже со 2 курса студенты могли начать работать по специальности. В то же время наш вуз реализует федеральный проект по обучению программированию школьников — “Код будущего” и активно сотрудничает с федерацией спортивного программирования России. Комплексный подход позволяет вовлекать в ИТ-сферу новые силы, которые станут основой цифрового суверенитета России», — сказал ректор университета «Синергия» Артём Васильев.

Организатором хакатона выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), стратегические партнеры мероприятия — Rambler&Co и VK, информационные партнеры — «Лента.ру» и «Газета.Ru».