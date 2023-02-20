Белгородец выращивал коноплю в теплице на чердаке дачного домика

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Сотрудники УНК УМВД региона при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 26-летнего жителя Белгорода по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

На чердаке его дачного дома, расположенного в Белгородском районе, полицейские обнаружили самодельную теплицу, где выращивали коноплю. Злоумышленник создал комфортные условия для растений, утеплил помещение, а также оборудовал его системами вентиляции и освещения.

Полицейские изъяли у мужчины 61 куст запрещенного растения, а также 348 граммов марихуаны. Предварительного установлено, что в декабре 2022 года он продал жителю Белгорода 17-граммовый сверток с марихуаной.

В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч.2 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, незаконное хранение наркотических средств и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.