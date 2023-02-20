Один человек погиб после атаки ВСУ белгородского села Новая Таволжанка 20 февраля 2023

Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 февраля, белгородское село Новая Таволжанка вновь оказалась под артиллерийским обстрелом со стороны Украины. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди.

- Один человек погиб - женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен - мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

На месте происшествия находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозят на безопасное расстояние.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 19 февраля, при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка.