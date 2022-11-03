Вячеслав Гладков и Татьяна Москалькова обсудили ситуацию с военнопленными из Белгородской области

На сегодняшней встрече удалось договориться о дополнительной помощи семьям военнослужащих Фото: принтскрин видео.

В рамках рабочей поездки в Москву 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Как отметил глава региона. Неделю назад Москалькова взяла ситуацию с военнопленными из Белгородской области на личный контроль. На сегодняшний день уже выстроена индивидуальная работа по решению этого вопроса с представителями Министерства обороны.

- Татьяна Николаевна, благодарен вам за эту встречу, за то, что вы помогаете нам. Сегодня приехал к вам по поручению матерей, жен и близких наших военнослужащих, которые сегодня находятся в плену. Ситуация крайне сложная. Прямой контакт ваших подчиненных индивидуально с каждой такой семьей выстраивается, для нас это очень важный и правильный процесс, который сегодня позволяет получить оперативно информацию фактически по каждому человеку, - обратился губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодняшняя встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ принесла свои результаты - удалось договориться о дополнительной помощи семьям военнослужащих.

- Хочу вас, Вячеслав Владимирович поблагодарить, потому что через душу, от всего сердца работаем с каждым членом семьи военнослужащих, по трудным жизненным ситуациям тех ребят, которые попали в плен, которые еще не вернулись домой. Каждую ситуацию разберем в отдельности, определим дополнительные действия для того, чтобы как можно скорее наши военнослужащие были возвращены, - сказала Татьяна Москалькова.