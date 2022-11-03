Игорь Артамонов поделился успешными кадровыми практиками со слушателями программы «ГосHR»

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии программы профессиональной переподготовки руководителей в сфере управления кадрами государственной службы «ГосHR». Она стартовала на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«HR №1 в организации должно быть первое лицо», – сказал Игорь Артамонов, выступая перед руководителями кадровых служб региональных и федеральных органов власти. Также он рассказал о реализации HR-цикла в правительстве Липецкой области и поделился конкретными кейсами из практики региона. Некоторые из них стали известны далеко за пределами области и неоднократно становились победителями различных конкурсов, организованных и проводимых профессиональным сообществом.

По мнению Игоря Артамонова, без вовлечения в HR-процессы первых лиц органов власти добиться эффективности просто невозможно. Именно поэтому лично он уделяет особое внимание вопросам кадровой работы, оценивая готовность управленческих команд, а также кандидатов на должности руководителей государственной, муниципальной службы и в областные учреждения.

По словам экспертов, целью «ГосHR» является формирование новой культуры управления кадрами в контексте вызовов, стоящих перед системой государственного и муниципального управления. Также важной задачей разработчики программы считают создание условий для раскрытия кадрового потенциала органов публичной власти посредством внедрения флагманских (передовых) технологий и инструментов в рамках целостного HR-цикла.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.