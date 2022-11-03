Фонд «Милосердие» оснастил университетскую лабораторию интерактивным оборудованием

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Новое интерактивное оборудование получили от благотворительного фонда «Милосердие» студенты Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

Проект «Лаборатория ГеоLab» реализовали в рамках грантовой программы «Стальное дерево». Его автор - студент университета Юрий Яковлев предложил оборудовать университетскую лабораторию демонстрационным стендом с интерактивной песочницей. Он станет наглядным дополнением для объяснения сложных природных процессов ребятам всех возрастов.

«В обучении студентов и школьников сейчас очень важно идти в ногу со временем и активно внедрять современные технологии, – прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Грант «Стального дерева» помог в этом ведущему вузу Белгородской области. Дополненная реальность и интерактив сделают более увлекательными занятия по геологии, географии, биологии. Возможно, это поможет ребятам лучше узнать о профессии горняка и в будущем связать свою судьбу с горным делом».

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На средства гранта приобрели мобильное демонстрационное оборудование. Программное обеспечение комплекса содержит 20 программ, с помощью которых самостоятельно можно создавать моря, горы, равнины, реки, леса, вулканы, водопады, наблюдать за обитателями океана и саванны. На кварцевый песок проецируются настоящие текстуры водных и многих других поверхностей. Изучение строения Земли, рельефа и климата в таком формате проходит нагляднее и интереснее.

Новое оборудование планируют использовать и за стенами вуза. Преподаватели и студенты университета будут проводить выездные уроки и мастер-классы по геологии в школах и детских садах.

Сотрудники геологоразведочного университета уже не первый раз становятся победителями грантового конкурса программы «Стальное дерево». Благодаря поддержке фонда «Милосердие» в вузе уже завершили четыре проекта. Среди них – лаборатория по изучению флуоресценции минералов, лаборатория «ГеоLab», наглядный макет карьера и музей-галерея Курской магнитной аномалии.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».