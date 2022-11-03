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Экономика3 ноября 2022 6:00

«Мираторг» увеличил налоговые отчисления в бюджет региона

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 %
Источник:kp.ru
Агрохолдинг — лидер по производству свинины в России.

Агрохолдинг — лидер по производству свинины в России.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 9 месяцев 2022 года уплатил в региональный бюджет Белгородской области 742,5 миллиона рублей налогов.

В области компания реализует масштабный проект по производству свинины полного цикла: от растениеводства и производства комбикормов до воспроизводства, выращивания и откорма товарного поголовья для последующей переработки на автоматизированном предприятии ЗАО «СК «Короча».

Кроме того, «Мираторг» планирует построить на Белгородчине комплекс для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции. Будут созданы дополнительные 138 рабочих мест, а налоговые отчисления от проекта в 2024 году составят порядка 160 миллионов рублей в год и будут увеличиваться по мере выхода ОРЦ на проектную мощность.

Компания на сегодняшний день обеспечила создание порядка 8 000 рабочих мест с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. И прежде всего, для жителей сельских районов. Развитие агропромышленного комплекса влияет на величину налоговых отчислений всех уровней, которые имеют большое значение для социально-экономической сферы регионов и способствуют их развитию. В федеральный бюджет за 9 месяцев 2022 года было уплачено более 1 миллиарда, а в социальные фонды – более 490 миллионов рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС