Вячеслав Гладков попросил белгородцев поддержать полицейского, участвующего во Всероссийском конкурсе «Народный участковый-2022»

Губернатор поддержал полицейского из белгородского приграничья. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области встретился с Сергеем Наумовым, финалистом Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Старший лейтенант полиции претендует на звание лучшего участкового страны и представляет наш регион. Правоохранитель отвечает за один из самых тяжелых участков – он следит за общественным порядком на приграничных территориях Белгородского района. Под его контролем села Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное. Вместе с сотрудниками МЧС Сергей вывез из-под огня более двух тысяч жителей.

- Сегодня встретился с Сергеем Наумовым. Захотел лично поддержать. Знаю, что его поддерживают и Анжелика Васильевна Самойлова, глава поселения, и Владимир Николаевич Перцев, глава района. Каждый день, рискуя своей жизнью, он находится под обстрелом, потому что выезжает на осмотр и фиксацию разрушений вместе с главой администрации и сотрудниками ДНД в обстреливаемые села. Только за вчерашний день зафиксировано 14 домовладений с различной степенью повреждения, - написал Вячеслав Гладков.

Сергей Наумов представляет Белгородскую область в финале Всероссийского конкурса. фото: соцсети Вячеслава гладкова.

Глава региона также поделился, что больше всего происшествий с прилетами в Нехотеевке и Журавлевке, но, несмотря на это, там меньше всего ситуаций с поступающими от жителей жалобами о пропаже имущества, чем на других аналогичных территориях. Как отметил губернатор, все это благодаря слаженной работе главы территории, сотрудников ДНД, и, конечно же, участкового.

Губернатор попросил белгородцев поддержать Сергея Наумова и проголосовать за него на странице конкурса «Комсомольской правды», который проходит до 10 ноября.

- Уверен, что жители Белгородской области дружно поддержат молодого участкового! – отметил Гладков.