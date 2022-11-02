Белгородские энергетики построили 23 км сетей в рамках соревнований по профмастерству между РЭС

фото: пресс-служба Белгородэнего.

В Белгородском районе с 10 по 24 октября 18 районов электрических сетей Белгородэнерго соревновались между собой в строительстве электросетей для подключения к централизованному электроснабжению жилых домов, фермерских участков и кооперативов. За две недели всеми участниками построено 23 километра линий электропередачи. Надежным электроснабжением обеспечено 459 новых потребителей.

Каждый РЭС выполнял свой, заранее утвержденный, объем работ. Помимо этого, бригады прошли по две проверки соблюдения норм охраны труда, технологии выполнения работ, комплектации бригадных автомобилей необходимыми инструментами и приспособлениями, средствами защиты, рабочими материалами и первичными средствами пожаротушения.

фото: пресс-служба Белгородэнего.

Победителями соревнований стали команды Валуйского и Волоконовского РЭС, набравшие максимальное количество баллов. В числе призеров Красногвардейский, Губкинский, Ракитянский, Ивнянский и Новооскольский районы электрических сетей. В награду энергетики получили сертификаты на получение специализированной автотехники: бурильно-крановые машины, автовышки, бригадные автомобили. Спецтранспорт будет хорошим подспорьем в решении повседневных производственных задач.

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев поблагодарил коллектив Белгородэнерго за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса региона.

фото: пресс-служба Белгородэнего.

Подводя итоги прошедших соревнований, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгений Турапин отметил, что все участники достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировав высокий уровень подготовки и квалификации: «Соревнования были интересными, динамичными и даже напряженными. Это говорит об общем высоком уровне профессионального мастерства персонала Белгородэнерго, его готовности успешно решать задачи любой сложности. Главным же результатом прошедших состязаний стало технологическое присоединение к сетям 459 новых потребителей электроэнергии».