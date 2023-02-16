Жители белгородского приграничья пытались приписать себе лишние метры жилплощади

Региональное правительство ведет работу по предоставлению компенсации белгородцам, потерявшим свое жилье в результате обстрелов, а также жителям населенных пунктов региона, в которых введен режим ЧС Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня в Белгородской области прошло заседание антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов региона, готовности защитных сооружений гражданской обороны и укрытий, а также вопросы, связанные с предоставлением новых жилых помещений белгородцам, потерявшим жилье в результате терактов в виде обстрелов и отселенным из зоны ЧС.

Региональное правительство ведет работу по предоставлению компенсации белгородцам, потерявшим свое жилье в результате обстрелов, а также жителям населенных пунктов региона, в которых введен режим ЧС. Однако появилась информация, что некоторые недобросовестные собственники стали обращаться в Росреестр за регистрацией увеличения площади объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан. При этом в качестве подтверждающих документов представляются технические планы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года.

- Информация о всех известных случаях будет направлена в органы внутренних дел и прокуратуру для проверки. Кроме того, управление Росреестра по Белгородской области будет незамедлительно информировать соответствующие органы о появлении подобных фактов, - заявил заместитель Губернатора области – руководитель Администрации Губернатора Иван Будлов.

Важно понимать, что в соответствии с действующим законодательством к уголовной ответственности будут привлечены и кадастровый инженер за недостоверные сведения, и собственник недвижимости с подложными документами.