Статистика: владельцев кредитных карт становится больше

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По статистике от банка «Открытие», число активных кредитных карт за год выросло почти на 40% и составляет порядка 450 тысяч. За первый месяц 2023 года по сравнению с январем 2022-го их выдано в 2,5 раза больше.

Рост продаж кредитных карт сопровождается ростом популярности их заказа в дистанционных каналах — за год кредитки стали оформлять через сайт и мобильное приложение в 4 раза чаще, констатируют эксперты банка.

Активнее всего в январе оформляли кредитки жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Среди субъектов страны самый большой прирост показало Поволжье – более чем в три раза (лидируют в регионе города Ижевск, Казань, Саратов и Чебоксары).