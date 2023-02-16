Белгородское ГУ МЧС признали лучшим в стране

фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.

Вчера, 15 февраля, под председательством главы спасательного ведомства Александра Куренкова состоялось расширенное заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности Министерства за прошедший год и определению приоритетных задач на текущий. Президент России Владимир Путин приветствовал участников коллегии в видеообращении.

В рамках коллегии глава ведомства вручил государственные награды личному составу. В 2022 году Главное управление МЧС России по Белгородской области признано лучшим среди территориальных органов федерального министерства по чрезвычайным ситуациям. Александр Куренков торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по Белгородской области генерал-майору внутренней службы Сергею Потапову переходящий вымпел «Лучшему Главному управлению МЧС России».

С конца февраля региональное МЧС функционирует в режиме повышенной готовности. Они действуют сплоченно, четко и профессионально. Практически ежедневно огнеборцы ГУ, ликвидируют пожары, в том числе высшей степени сложности, в непростой оперативной обстановке оказывают помощь попавшим в беду.

В последние месяцы на территорию Белгородской области ежедневно прибывали несколько сотен человек. Для оказания помощи гражданам сопредельного государства в 8 км от госграницы ГУ развернуло мобильный ПВР. Предназначенный для кратковременного пребывания, он включал места для отдыха беженцев, палатки медицинского обследования и оказания психологической помощи, столовую с трехразовым питанием. Всего с марта 2022 года мобильные пункты временного размещения приняли свыше 18 тысяч человек, включая 3,5 тысячи детей.

Кроме того, на протяжении 7 месяцев сотрудники МЧС осуществляли регулярную доставку гумпомощи жителям ЛДНР и Украины. На территорию области практически ежедневно прибывал гуманитарный груз из других субъектов страны и складов Росрезерва. Всего было доставлено более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Несмотря на возросшее количество задач, пожарные и спасатели всегда находятся в боевой готовности. Сотрудники белгородского МЧС продолжают оперативно выполнять текущие обязанности по спасению жизни жителей области.

На сегодняшний день в регионе действует 374 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 1410 человек. Их кропотливый труд и гражданская позиция позволяют предотвращать беду в отдаленных, в том числе и приграничных, населенных пунктах.