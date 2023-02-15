Владимир Путин и Вячеслав Гладков в режиме ВКС открыли инфекционный центр в Старом Осколе

Также Вячеслав Гладков доложил главе государства о ситуации с обеспечением региона медицинскими кадрами Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 15 февраля, в Старом Осколе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыли Инфекционный клинический центр при ОГБУЗ «Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского». Масштабное учреждение состоит из 7 корпусов, общая площадь которых составляет более 10 000 кв.м.

В центре есть приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, зал для гемодиализа, операционный блок, инфекционные отделения. Кроме того, здесь расположены экспресс-лаборатория, рентгеновский кабинет, СКТ, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопические кабинеты. В инфекционном центре есть централизованное стерилизационное отделение, отделение дезинфекции, оборудованное помещение для утилизации медицинских отходов. Зонально центр разделен на две части – «чистую» и «грязную», между этими зонами переход осуществляется через шлюзы. По словам руководителя ИКЦ Лолиты Толмачевой, каждый бокс (палата – ред.) максимально оборудован для удобства пациента. Здесь предусмотрен отдельный санузел, холодильник, выход на улицу. Логистика на территории медучреждения продумана до мелочей – здесь пациенты не пересекаются друг с другом, избегая повторного инфицирования.

Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что на данный момент к центру предусмотрены довольно комфортные подъездные пути как для спецтранспорта, так и для жителей. Кроме того, сейчас прорабатываются изменения в пассажирскую транспортную схему - будет продлен городской маршрут до инфекционного центра.

На сегодняшний день в центре развернуто 120 коек, 30 из них – реанимационные. Но при необходимости в пик заболеваемости их количество можно увеличить до 330 коек.

Зонально центр разделен на две части – «чистую» и «грязную». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Самое главное, что после введения двух центров мы решили проблему с лечением инфекционных заболеваний. На сегодняшний день мы эту тему просто закрыли. А с учетом высокотехнологичного оборудования, которое мы приобрели, мы сейчас достаточно спокойно себя чувствуем, готовы ко всему и можем перейти спокойно к развитию других направлений в медицине, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Примечательно, что в штате центра предусмотрены не только инфекционисты, но и невролог, кардиолог, терапевт, пульмонолог, оториноларинголог, хирург, эндокринолог, гинеколог. Это позволяет оказывать помощь инфекционным больным с сопутствующими патологиями.

Также Вячеслав Гладков доложил главе государства о ситуации с обеспечением региона медицинскими кадрами. Губернатор отметил, что благодаря качественной работе вместе с главврачами и мединститутом удалось привлечь молодых специалистов в отрасль во время пандемии. А открытие медклассов в школах способствует ранней мотивации и профориентации среди детей.

Масштабное учреждение состоит из 7 корпусов, общая площадь которых составляет более 10 000 кв.м Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы на приобретение жилья для врачей первичного звена выделили 1,6 млрд рублей. В конце 2020 года у нас незанятых вакансий в штатном расписании в системе здравоохранения было порядка 1200 врачей и порядка 1500 среднего медицинского персонала. Мы пока еще полностью не заполнили, но на 1 января 2023 года количество вакансий сократилось до 120 врачей и 117 среднего медицинского персонала, - сообщил губернатор Белгородской области.

В федеральном Правительстве высоко оценили усилия Белгородской области по преодолению дефицита медицинских кадров.

- Белгородская область входит в ряд регионов, где достигнута практически 100-процентная укомплектованность медицинскими кадрами в амбулаторном звене, - подчеркнул Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.