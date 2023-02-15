Пьяный белгородец устроил ДТП на чужой «Ладе Приоре»

В момент задержания угонщик находился в приподнятом настроении, употребляя оскорбительные выражения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вечером 13 февраля в отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 22-летний местный житель. Он сообщил, что его «Ладу Приору» угнали. На розыск машины отправились наружные наряды полиции. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Спустя некоторое время в дежурную часть Госавтоинспекции позвонил мужчина, который сообщил, что микрорайоне Улитка поселка Дубовое водитель «Лады» врезался в его машину. По словам обратившегося, управлявший «Приорой» мужчина явно был нетрезвым и хотел скрыться с места происшествия. На место оперативно прибыл ближайший наряд ДПС. Полицейские установили, что «Ладой Приорой», на которую у них уже имелась ориентировка, управлял ранее судимый 35-летний житель Шебекинского городского округа.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, увидел заведенный незапертый автомобиль, сел в него и уехал кататься. Выяснилось также, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Кроме того, у него не было прав. В момент задержания угонщик находился в приподнятом настроении, употребляя оскорбительные выражения. Проведенное освидетельствование подтвердило, что он сел за руль пьяным.

В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) и со ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом виде) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в его отношении составлены административные материалы по ч.1 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).